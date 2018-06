Vasco Rossi, lo show dei 90mila: il suo "popolo" e le sue emozioni

di Nicola Munaro

Cosa succede in città? Così, con una domanda retorica, e amata, a cui i 43.500 cuori dell'Euganeo hanno risposto che in città succede uno spettacolo, Vasco Rossi pochi minuti dopo le 21 è salito sul palco dell'Euganeo di Padova per la prima di una doppietta di date da tutto esaurito. Una serata di spettacolo e musica che il Blasco, in forma più che mai con ancora la carica di Modena Park a scorrergli nelle vene, ha concluso dopo due ore e mezza di show ininterrotto su un maxi palco da settanta metri con 600 metri quadri di schermi, mille luci, cinquanta sorgenti laser e ventiquattro punti-fiamma. Sotto il palco un pubblico entusiasta che lo attendeva da giorni e che con l'avvicinarsi delle 21 lo invocava al grido del marchio di fabbrica della sua combriccola Olè Vasco olè. Forte, sempre più forte, quasi assordante attorno alle 21, l'ora stampata sul biglietto per il via allo spettacolo. E lui, Vasco, non si è risparmiato.Alle 21.17, braccia aperte, cappello d'ordinanza, giacca in pelle e argentata, ha salutato i suoi. Benvenuti, ciao Padova ha detto inframezzando il ritornello di Cosa succede in città. Un inizio in vecchio stile quindi, con una canzone del repertorio storico del rocker di Zocca che dice molto di lui, che lo presenta come fosse la sua carta d'identità. Un brano inconfondibile, seguito da altri successi che hanno reso la sua musica e le sue parole qualcosa di assoluto nel panorama della canzone italiana, mixate a recenti successi. Così via, tutte d'un fiato, Deviazioni, La combriccola del Blasco, E adesso tocca a me, Come nelle favole, Fegato fegato spappolato per arrivare al primo medley (quello rock) della serata: Delusa, T'immagini, Mi piaci perché, Gioca con me, Stasera!, Sono ancora in coma, Rock'n'roll show. A chiudere una serata da record che domani verrà replicata con gli stessi numeri e la stessa identica scaletta i classici immancabili come Vivere, Sally, Siamo solo noi, Vita spericolata, Canzone e Albachiara. Quella canzone che, a sentire il popolo che da sabato scorso aspettava il proprio eroe, e a cui non basta un concerto soltanto, è tutta Vasco. Senti Albachiara e riconosci lui.