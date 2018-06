Vasco-show istruzioni per l'uso: 87mila fans nella due giorni all'Euganeo

di Nicola Munaro

Tutto pronto a Padova per l'invasione degli 87mila fans diche oggi e domani da tutto il Nordest prenderanno letteralmente d'assalto loper un doppio concerto che nella città del Santo non s'è mai visto. E non solo per il record di 43.500 biglietti venduti per ciascuna data (che rappresentano il massimo della capienza disponibile), ma anche per l'imponente macchina organizzativa messa in piedi da Zed, Comune di Padova e forze dell'ordine.«Quello di stasera sarà l'esordio dei metal detector a portale» spiega Valeria Arzenton, di Zed, nel tirare le fila in vista dell'esordio di Vasco Rossi - il consiglio a chi viene al concerto, è di vestirsi leggeri, senza portare con sé troppe cose in maniera da rendere più veloce i controlli. Facciamo finta di partire per un volo intercontinentale, anche perché ci saranno pure i tornelli per l'ingresso alle tribune». Poi ancora «arrivare presto, entro le 17.30 anche per chi ha posti numerati i pass da ritirare alla cassa accrediti. Il rischio continua è quello di entrare a spettacolo iniziato».LE PROCEDUREPerché a vincere stasera, come domani, deve essere oltre allo show del Blasco, anche la sicurezza degli spettatori, che avranno a disposizione in caso di emergenze 150 operatori croce verde, 8 ambulanze, 1 Posto Medico Avanzato, 4 ambulatori, 4 medici e 6 infermieri. Oltre a duecento uomini delle forze dell'ordine impegnati in controlli a tappeto. Per garantire un accesso migliore, Zed ha anche anticipato l'orario di apertura dei cancelli: alle 14.45 si aprirà il Pit sotto il palco e poi dalle 15.30 gli altri ingressi. Questo mentre per semplificare l'ingresso all'interno dell'Euganeo, gli spettatori dovranno seguire le frecce con i colori indicati sul biglietto, corrispondenti ai diversi accessi allo stadio non distante dai cancelli dell'impianto. Dentro lo stadio sarà attivo un sistema di pagamento di cibo e bevande senza scambio di denaro attraverso i token, in pratica dei buoni da 15, 30, 45, 60 euro acquistabili da delle casse automatiche da cui poi scalare la spesa: «Un sistema che ci allinea con i grandi eventi europei», aggiunge Arzenton.I SERVIZIMa i due maxi concerti metteranno alla prova pure la viabilità della città del Santo. Che per reggere l'urto ha redatto un piano dettagliato. Per chi arriverà a Padova in auto dall'A4 è consigliato uscire al casello di Padova Ovest e poi seguire i cartelli Stadio. Per chi proviene da Bologna, uscire a Padova Sud (Padova Industriale o Interporto), mentre per quanti giungeranno dalla Tangenziale Ovest, seguire le indicazioni Stadio. Capitolo parcheggi: saranno tutti a pagamento, tra i 10 e i 20 euro. Per quanto riguarda l'Euganeo ecco i 1.500 posti del parcheggio sud. Altri duemila posti macchina li mette a disposizione il parcheggio interno ed esterno del Geox. Non solo, sul lato nord dell'Euganeo, con accesso da via Due Palazzi, è pronta un'area verde da 120mila metri quadrati che potrà contenere 4.800 auto, ma che entrerà in funzione solo in caso di bel tempo. Si potrà parcheggiare anche distante dall'Euganeo, nelle zone ovest ed est di Padova. Quegli stalli saranno collegati al concerto da due linee di bus navetta al costo di tre euro che si pagheranno solo all'andata. E il bus navetta è la soluzione consigliata anche per quanti arriveranno in treno, dal momento che una fermata è prevista anche sul piazzale della stazione.ACCAMPATIIntanto il popolo di Vasco è già pronto. Mattia e Marcello, uno da Pesaro e l'altro da Bologna, sono all'Euganeo da sabato. «Per noi lui boh non so se ci sia un termine per definirlo racconta Mattia - Stare qui accampati giorni prima non è solo un modo di vivere un concerto, è vita. Ho passato diverse estati a tarare vacanze e ferie su quello che faceva lui, sulle sue date. Fare questo è amore». Un sentimento che riempie anche l'attesa di Marcello. «Essere qui vuol dire stare tra di noi, sentirsi Vasco in ogni emozione che si prova. Cosa facciamo tutto il giorno? Chiacchieriamo su quello che è l'universo Vasco spiega Per fare questo tipo di esperienza ci vuole molta pazienza e una forte dose di adattabilità».