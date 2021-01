Van Gogh, da 2 febbraio riapre la mostra a Padova

PADOVA - Da martedì 2 febbraio si potrà tornare a visitare la grande esposizione "Van Gogh. I colori della vita" a Padova presso il Centro San Gaetano. Il call center di Linea d'ombra, organizzatrice della mostra è già al lavoro per dare riposta alle richieste arrivate dal pubblico a seguito della newsletter e del post su Facebook che annunciavano l'attesissima riapertura.

Le linee telefoniche sono state prese subito d'assalto per l'acquisto dei biglietti per le prossime due settimane, così come il sito con centinaia di utenti collegati in contemporanea. «Tre settimane di apertura in ottobre e poi tre mesi di chiusura. Adesso è come partire daccapo, da zero, con una memoria della bellezza delle opere di Van Gogh da costruire. - afferma Goldin di Linea d'ombra - Ora finalmente davanti ai quadri reali, dopo le tante ore di dirette Facebook che all'artista olandese ho dedicato negli ultimi tre mesi».

L'accesso alla mostra sarà possibile almeno per le prossime due settimane in cui il Veneto rimarrà in zona gialla. «All'interno del sistema di proposte culturali di Padova, la mostra dedicata a Van Gogh si inserisce come una gemma preziosa - dicono il sindaco Sergio Giordani e l'assessore alla Cultura Andrea Colasio - ed è per questo motivo che siamo veramente felici di poter salutare la sua ripartenza in un tempo che rimane incerto ma che proprio per questo ha fortemente bisogno di bellezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA