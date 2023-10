La bandiera della Palestina all'università di Padova e giovedì il presidio a Venezia

PADOVA - Una bandiera della Palestina dalla finestra del Liviano. A metterla sono stati gli studenti e le studentesse del collettivo Catai: «Ricordiamo a istituzioni e media che Israele è uno stato razzista che sta sottoponendo il popolo palestinese ad un apartheid da 75 anni». «Sono giorni durissimi per Gaza e per tutta la Palestina - dice una nota diffusa dal collettivo - Non smettiamo di mantenere alta la nostra attenzione e di divulgare quale sia la realtà degli ultimi 75 anni: non è possibile capire quanto avviene ora se dimentichiamo che la Nakba non ha mai avuto fine. Senza la fine del regime di occupazione sionista non è possibile la fine delle violenze in Palestina. Restiamo umani. Sempre al fianco del popolo palestinese». Gli studenti rilanciano il presidio “Dalla parte dei palestinesi e della loro resistenza allo stato di Israele” indetto dall’associazione giovani palestinesi e dal comitato permanente contro le guerre e il razzismo che si terrà a Venezia (campo San Geremia, sotto la sede Rai, vicino alla stazione) giovedì 12 alle ore 18.