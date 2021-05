Ultimo saluto a Laura, il fratello pilota bloccato in Cina: si collega in streaming

PADOVA - Oggi l'addio a Laura Miazzi, la studentessa di 24 anni morta il 1° maggio in ospedale a Padova. Non si era più svegliata dopo l'incidente dell'11 aprile in tangenziale. Il funerale verrà celebrato alle 15.30 nella chiesa di Sant'Urbano e sarà trasmesso anche in streaming dall'unità pastorale così potrà seguirlo anche il fratello Damiano, pilota di linea, bloccato in Cina per le restrizioni anti Covid. L'esito dell'autopsia conferma che alla ragazza è stato fatale il trauma cranico.

Ai fiori la famiglia preferisce eventuali offerte. «Laura continuerà a vivere anche così affermano i genitori Michele e Annaleda . Ha già salvato almeno sette persone donando gli organi. Nostra figlia cammina ancora».

APPROFONDIMENTI SANT'URBANO Morta Laura, 24 anni, a 3 settimane dall'incidente: «Sette...