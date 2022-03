Sede del Partito Democratico imbrattata con la "Z" dell'invasione russa in Ucraina

CADONEGHE - La bacheca della sede del Partito Democratico di Cadoneghe (Padova) è stata imbrattata nella notte con delle lettere «Z», simbolo dell'aggressione russa in Ucraina. Lo rivela oggi, 30 marzo, la consigliera dem veneta Vanessa Camani, sottolineando che è «difficile pensare a una semplice 'bravata'». Esprimendo vicinanza al circolo, ai militanti e ai consiglieri comunali del Pd locale, Camani ricorda che «da tempo si respira un clima pesante, che contrasta con la tradizione di inclusione e solidarietà di Cadoneghe. E non possiamo non essere preoccupati per questo blitz vigliacco che sa di intimidazione. Appena due settimane fa è stata distrutta l'insegna del Pd, già danneggiata nei giorni precedenti, in passato sono stati strappati dalla bacheca i manifesti del Giorno della memoria sostituiti da adesivi di CasaPound», conclude.

