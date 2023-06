Montagnana. Ubriaco finisce contro un muretto con il camper. Poi prende a pugni l'autista dell'ambulanza

MONTAGNANA (PADOVA) - Ubriaco alla guida va a sbattere contro una recizione e prende a pugni uno dei suoi soccorritori. Nel pomeriggio di ieri, 23 giugno, un 58enne di Rovigo già noto alle forze dell'ordine percorreva la strada regionale 10. All'altezza di via Luppia San Zeno a Montagnana ha perso il controllo del suo camper ed è uscito di strada, finendo contro un muretto.

La prima persona che si è fermata a soccorrerlo, un autista dell'ambulanza del 118, è stata ringraziata con un pugno in faccia. Era evidentemente ubriaco. Quando sono arrivati i carabinieri del Norm di Este e della stazione di Casale di Scodosia il 58enne ha minacciato i militari scalciando a caso e cercando di colpire chiunque avesse davanti. Arrestato, è stato portato nel carcere di Rovigo. È accusato di lesioni aggravate a operatore sanitario, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale: è stato denunciato anche per guida in stato di ebbrezza.

Il giudice ha disposto la presentazione alla polizia giudiziaria 3 volte a settimana.