PADOVA - I residenti della Sacra Famiglia hanno lanciato un allarme sui social. In questi giorni per le vie del quartiere girerebbe un truffatore. L'uomo, magro, calvo e con la barba, in diverse occasione si sarebbe fatto passare per un vicino di casa e accampando scuse banali avrebbe tentato di spillare soldi alle ignare vittime. «Dice di essere un vostro vicino di casa - è stato pubblicato sul profilo Facebook "Sei della Sacra..." - che si è chiuso fuori senza cellulare, portafogli e documenti. Chiede 50 euro per andare dal fabbro e farsi rifare le chiavi. Molte signore ci sono cascate». E un altro navigatore di Facebook e residente nel rione, ha pubblicato: «Alcuni mesi fa è venuto anche da me ma l'ho mandato via, ha detto di aver dimenticato le chiavi in ufficio e chiedeva soldi per farle rifare dal fabbro».

Potrebbe essere lo stesso uomo che nell'estate del 2020 ha raggirato decine di veneziani a Mestre con la stessa tecnica. Si presentava come un "vicino di casa", un "ingegnere", vestito sportivo ma elegante, con una parlata veneta se non veneziana. Ai residenti raccontava di avere perso le chiavi di casa e che gli servivano dei soldi per fare il pieno all'auto e recarsi ad Asolo dove si trovava la sua compagna (o la suocera, era questa l'unica variazione al copione) che ne aveva un altro mazzo. Alle vittime, una volta intascati i 50 euro, rispondeva «Glieli restituisco in una busta nella cassetta delle lettere appena torno». In realtà spariva nel nulla con il bottino. L'ultima volta, alla Sacra Famiglia, è stato avvistato dalle parti di via Lucca. Nell'occasione è stato anche ripreso da una telecamera della videosorveglianza di una abitazione privata. Ora il quartiere è in allarme.