Alberi caduti a Selvazzano

PADOVA - Raffiche di vento, pioggia fortissima, lampi, tuoni:, con tanto di non una, mache si sono abbattute sulla città, in particolare nella zona di. Colpiti dalla tempesta anchee la frazione diStrade allagate, black out elettrici, danni alle coperture dei tetti, tanti alberi abbattuti, ramaglie sparse per le strade: il lavoro dei vigili del fuoco è andato avanti senza sosta e anche adesso le chiamate per interventi non si fermano.Soprattutto per quanto riguarda la Tangenziale Ovest di Padova, dove molti rami di alberi sono caduti ostruendo la carreggiata. Perfino un albero è caduto sulla tangenziale, in curva Boston. Il risultato è stata una lunga fila di auto, traffico paralizzato, proprio nell'orario di punta di ingresso degli uffici questa mattina.