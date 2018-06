Nubifragio: le aule della scuola primaria vanno sott'acqua

di Annalisa Fregonese

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ODERZO - Aule allaed. Ilche si è scatenato nella notte fra mercoledì e giovedì non si è proprio fatto mancare nulla, creando problemi alle aule della Dall'Ongaro, dove l'acqua è penetrata dagli infissi e in qualche edificio di via Garibaldi. Ad avere la peggio è stata l'edicola-tabaccheria di Ennio Rech, dove l'acqua entrata dall'ingresso ha danneggiato alcuni articoli.Docenti ed alunni che ieri mattina sono arrivati a scuola, una volta raggiunte le aule al primo piano del plesso Luzzatti hanno dovuto far marcia indietro perché in alcune aule c'era dell'acqua sul pavimento.«L'acqua ha rovinato anche i cartelloni dello spettacolo che i bambini faranno oggi racconta una mamma -. Ho visto di persona l'entità dell'allagamento e vi assicuro che l'acqua è arrivata dalla parte opposta dell'aula, fino ad uscire dalla porta. Non è la prima volta che accade né la prima volta che ciò viene segnalato all'amministrazione. In passato si sono bagnati anche quaderni e libri».