Tram, Aps affida la progettazione definitiva del Sir 2: il gruppo ha vinto grazie a un ribasso del 43,8%

PADOVA - Sir 2, Aps holding affida la progettazione definitiva della nuova linea tranviaria: a realizzarla, grazie a un ribasso del 43,85%, sarà il raggruppamento MM spa. Il Cda di Aps (stazione appaltante dell’opera) presieduto dall’avvocato Giuseppe Farina, ha affidato l’incarico della progettazione definitiva del Sir 2. Si tratta della linea che collegherà Vigonza a Rubano passando per Padova est. L’opera, che si sviluppa per 17,5 km, è finanziata in parte dal Pnrr con 238 milioni di euro e per 97 milioni dallo Stato attraverso i fondi ministeriali per il trasporto pubblico.

Con un ribasso del 43,85% (per un importo complessivo della progettazione pari a 3,397,049.49 euro) è risultato vincitore il raggruppamento composto da: MM spa (mandataria designata) - E-Farm Engineering & Consulting S.r.l. – Ingerop Conseil & Ingénierie – Ingerop I T3 s.l.u Parallab S.r.l. - Studio di Geologia Federico Pizzin. Il tempo complessivo stabilito per la realizzazione della progettazione è di 120 giorni. Una volta realizzato, il progetto definitivo sarà messo in gara per l’affidamento dell’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione dell’opera), gara che sarà indetta entro il 2023. I lavori dovranno essere affidati entro il 31 dicembre 2023 e conclusi entro il 30 giugno 2026, come previsto dalle norme legate al Pnrr.

«Sono molto soddisfatto per questo nuovo importante passo avanti che riguarda la linea del tram che collegherà Padova e i comuni contermini da est a ovest – commenta il sindaco Sergio Giordani - Stiamo correndo e rispettando le scadenze. Non si tratta solo di lavorare per restare nei termini imposti dalle linee di finanziamento Pnrr, questa è una corsa contro il tempo soprattutto per la nostra salute e la nostra qualità della vita».