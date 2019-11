di Nicoletta Cozza

PADOVA Ha visto la morte in faccia. Per la prima volta nella sua vita. E non ha esitazioni a confessare di avere avuto paura. Il terrore di non uscire vivo da quelle quattro mura che hanno ondeggiato spaventosamente per una trentina di secondi. Lunghissimi, interminabili. Maurizio Saia ieri al momento del violento terremoto che ha sconquassato l'Albania, era a Tirana, in una camera al settimo piano dell'albergo dove aveva preso alloggio poche ore prima, appena arrivato da Padova. L'ex parlamentare di Alleanza Nazionale, nonché ex assessore della giunta-Bitonci (determinante era stata poi la sua firma dal notaio per far cadere l'allora sindaco leghista), infatti, ora lavora in terra albanese dove ha due società: una di consulenza e l'altra di informatica. Proprio per questo i suoi viaggi per quella destinazione sono frequenti. E appunto anche lunedì sera era in trasferta per motivi di lavoro.