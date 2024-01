Lo street artist Evyrein omaggia Fleximan sui muri del centro storico di Padova

PADOVA - Un "tributo" della street art al misterioso Fleximan che ha abbattuto decine di autovelox tra Veneto e Lombardia, è apparso stamani, 23 gennaio, su un muro di Padova. Autore è il writer padovano noto come 'Evyrein', che stanotte ha agito in via del Padovanino, nel centro storico della città euganea. Si tratta di una citazione cinematografica, con la riproduzione di Beatrix, la sposa protagonista di Kill Bill interpretata da Uma Thurman, che sfodera la sua spada mentre tiene nell'altra mano un autovelox tranciato di netto.