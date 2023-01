Stevanato, accordo con Transcoject sulle siringhe preriempibili

PIOMBINO DESE - Stevanato Group Spa, fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci all'industria farmaceutica, biotecnologica e life science, annuncia la sua ultima collaborazione con Transcoject Gmbh, azienda produttrice di dispositivi medici e soluzioni di packaging farmaceutico. Un'alleanza che - si legge in una nota - consentirà al gruppo di Piombino Dese di aggiungere le Pfs (siringhe preriempibili) in polimero olefinico ciclico (Cop) e in copolimero olefinico ciclico (Coc) al suo attuale portfolio di soluzioni volte ad apportare un valore aggiunto alla supply chain dei clienti.

Integrando il know-how tecnologico di Transcoject con le capacità e competenze di Stevanato - nelle soluzioni di contenimento dei farmaci, nella produzione e nei trend di mercato - Stevanato sarà in grado di offrire siringhe Pfs in vetro e in entrambi i polimeri Cop e Coc. Le siringhe preriempibili in Cop e Coc - spiega il gruppo - possono essere utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui prodotti biologici sensibili, vaccini a base di mRna e farmaci a base di acido ialuronico. La versatilità e personalizzazione dei prodotti li rendono ideali per soddisfare molti requisiti di conformità e possono essere inoltre perfettamente integrati nelle linee di riempimento e finitura (fill and finish) esistenti. La tecnologia oggetto dell'intesa è progettata per fornire un'ampia gamma di opzioni di formato da 0,5 millilitri a 200 ml, che la rendono adattabile alle esigenze specifiche dei clienti. Stevanato stima che la tecnologia sarà pronta nel 2025, con un primo prodotto convalidato per Luer Lock Pfs. Nel periodo intermedio, Transcoject supporterà i clienti fornendo campionature e le società potranno sfruttare anche l'attuale capacità per soddisfare la domanda. Nei prossimi anni è previsto il lancio di una versione Pfs con ago integrato.