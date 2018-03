Sindone: gli scienziati padovani ricostruiscono il corpo di Gesù in 3D /Foto

di Federica Cappellato

Dopoè stato possibile r, ancora oggi non spiegabile, né riproducibile, presente sulla, la reliquia più importante della Cristianità. Considerata dalla tradizione cattolica ilusato per avvolgere il corpo di Gesù Cristo nel sepolcro, dopo la sua morte per crocifissione oltre 2000 anni fa, è un lenzuolo funerario di lino, lungo 4,4 metri e largo 1,1, che mostra la doppia immagine corporea, frontale e dorsale, di un uomo che ha sofferto un trauma fisico evidenziando segni interpretati come dovuti a maltrattamenti e ritenuti compatibili con quelli descritti nelle Sacre Scritture.Ventiquattro mesi è durato il lavoro di un gruppo scientifico composto dain collaborazione con lo scultore Sergio Rodella, ed ora ecco la creazione, utilizzando metodi scientificamente validati, diche corrisponde in modo sorprendente alla doppia immagine, frontale e dorsale, presente sul telo. «Tale modello conferma la notevole rigidità cadaverica finora ipotizzata per l'Uomo deposto nella reliquia. Inoltre evidenzia - sottolineano dall'Ateneo - interessanti novità come l'assenza di corruzione per il cadavere e la fuoriuscita del chiodo, non nel polso sinistro, ma nello spazio compreso tra ossa metacarpali»...