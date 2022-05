Noventa Padovana, il sindaco si mette a tagliare l'erba al posto della ditta che cura il verde Video

NOVENTA PADOVANA - Il sindaco smette la giacca e la cravatta e si mette a tagliare l'erba. Una scelta drastica, ma che evidenzia il quadro attuale della situazione a Noventa Padovana. La ditta che ha in essere l'appalto per tagliare il verde nelle aree comunali di Noventa Padovana è in forte ritardo sulla tabella di marcia. Da quattro giorni non si presenta al lavoro.

Di fronte alle legittime lamentele dei cittadini, oggi, 20 maggio, il sindaco Marcello Bano si è messo in prima persona a sfalciare il verde. Ha inviato una diffida alla ditta operante e ha promesso una gara d'appalto a stretto giro con nuove regole, per avere un verde pubblico sempre in ordine nel cuore del paese, ma anche nelle aree più periferiche di Noventana e Oltrebrenta. «E' inamissibile - ha detto il sindaco - ci sono regole da rispettare. Per una negligenza della ditta che ha in appalto il servizio la paga la popolazione. Da primo cittadino non accetto questa situazione».