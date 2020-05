Annullato lo Sherwood Festival 2020 in programma dall'11 giugno al 12 luglio

PADOVA - Lo Sherwood Festival 2020 in programma dall'11 giugno al 12 luglio nel parcheggio Nord dello stadio Euganeo è stato annullato a causa dell'emergenza Coronavirus. La decisione di rimandare la ventunesima edizione delle kermesse estiva sotto le stelle all'anno prossimo era nell'aria, ma solo ieri è stata ufficializzata.



«Abbiamo atteso fino all'ultimo, con la speranza che si aprisse un piccolo spiraglio, ma prendiamo atto che in questo contesto non è possibile organizzare il festival senza snaturarne l'essenza hanno dichiarato i responsabili - un festival in cui la fisicità, il contatto, l'incontro, la socialità sono elemento vitale. Sherwood Festival non è solo una rassegna musicale e culturale: nella sua costruzione e nel suo svolgimento abbiamo sempre cercato di indicare, tra le tante contraddizioni della nostra società, un altro modo di vivere, di stare insieme, di vedere il mondo. Useremo questo tempo per aprire un confronto più che mai necessario sul mondo della musica live, uno dei settori maggiormente colpiti da questa profonda crisi sanitaria, economica e sociale».



La programmazione musicale e culturale era già chiusa con tanti spettacoli e molti biglietti venduti ad esempio per gli Offspring, Willie Peyote, Gemitaiz e Madman, Chinese Man e Bitty McLean. «Al momento stiamo lavorando per recuperare nella prossima edizione i concerti fissati quest'anno continuano - Chiediamo di avere fiducia nella nostra correttezza e di temporeggiare per la richiesta dei rimborsi. Appena saremo in grado, forniremo tutte le informazioni necessarie attraverso i nostri canali di comunicazione».



A tal proposito il consiglio è di scrivere via email a ticket@sherwood.it evitando di contattare via social o l'infoline. «Chiediamo a tutti coloro che lo vorranno, di realizzare un breve videomessaggio che risponda alla domanda Cos'è per te Sherwood Festival? I video raccolti verranno pubblicati sul nostro sito e usati per lo spot promozionale del 2021».