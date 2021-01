Blitz dei finanzieri, sequestrati 12 milioni di pezzi di bigiotteria Centro Ingrosso Cina

PADOVA - Blitz di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale effettuato dai baschi verdi della Guardia di Finanza di Padova, in occasione dei primi saldi invernali. Un’approfondita analisi di rischio ha permesso ai finanzieri di intervenire con tempestività: nei giorni scorsi, presso un’impresa padovana del Centro Ingrosso Cina è stato individuato e sottoposto a sequestro un intero carico di articoli di bigiotteria importati dal continente asiatico, per un totale di oltre 12 milioni di prodotti.

APPROFONDIMENTI PADOVA Maxi sequestro al centro ingrosso Cina: sigilli a 12 milioni di pezzi...

Nel dettaglio, si trattava di collane, catenine e braccialetti potenzialmente pericolosi per la salute una volta indossati e a contatto con la pelle. I beni in questione, considerati non sicuri in quanto privi delle basilari indicazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, disciplinate dal Codice del consumo, nonché delle informazioni circa la denominazione merceologica, i dati dell’importatore, la presenza di materiali o sostanze pericolose e le modalità di smaltimento, venivano così ritirati dal mercato e confiscati e della successiva distruzione.

Il titolare dell’esercizio commerciale, responsabile della violazione, è stato segnalato alla Camera di commercio e rischia una sanzione fino a 30mila.

© RIPRODUZIONE RISERVATA