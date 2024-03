Padova. Maxi operazione al Centro Ingrosso Cina: sequestrata giochi e peluche contraffatti per un valore di 3 milioni di euro

PADOVA - Maxi sequestro di merce potenzialmente pericolosa per la salute per un valore commerciale di 3 milioni di euro. L'operazione è stata effettuata ieri, 29 febbraio, dai carabinieri del Nas di Padova con personale dell'Agenzia dogane e monopoli in un due depositi di via Portogallo, all'interno del Centro Ingrosso Cina.

Nel primo magazzino sono stati sequestrati 128 pallet contenenti 65 mila articoli per bambini tra giocattoli e peluche contraffatti. E ancora 45 mila prodotti elettronici come smartwatch anch'essi irregolari. Ora si passerà alle analisi di laboratorio per capire se vi fossero sostanze tossiche e sono in corso accertamenti sulle responsabilità penali degli imprenditori interessati.