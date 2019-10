La ditta chiude: resta senza lavoro e casa. Ma ora per Rossano inizia una nuova vita

di Luisa Morbiato

PADOVA - «Mi sento un uomo nuovo,i e momenti in cui pensavo davvero di non farcela più,e posso guardare sereno al futuro e al resto della mia vita». È soddisfatto e sorride, il quarantasettenne che, dopo aver perso lavoro e casa, all'inizio di settembre si era installato in un gazebo nei giardini pubblici del quartiere Torre. La sua storia aveva scatenato una gara di solidarietà con l'uomo,dopo la chiusura dell'azienda per la quale lavorava e rimasto solo dopo la morte della madre che accudiva da tempo. Con la scomparsa della mamma, aveva anche dovuto lasciare l'appartamento dove viveva e non trovando di meglio si era deciso di accamparsi ai giardini di Torre. «Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato ma, soprattutto voglio mandare un forte abbraccio alla signora che