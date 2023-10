PADOVA - Una ragazza di 20 anni padovana è andata via di casa ieri pomeriggio, 17 ottobre a Padova, e non ha più fatto rientro. La famiglia ha vissuto ore di angoscia fino ad ora, quando purtroppo è arrivata la notizia che tutti temevano e scongiuravano: la 20enne è stata ritrovata oggi, mercoledì 18 ottobre, nel fiume Bacchiglione, priva di vita. Nella tarda serata di ieri erano stati trovati alcuni effetti personali a Ponte San Nicolò su una panchina non distante proprio dal ponte del Bacchiglione.

Dopo la denuncia di scomparsa si è subito attivata la macchina dei soccorsi. Vigili del fuoco e carabinieri hanno perlustrato palmo a palmo il territorio compreso tra Ponte San Nicolò, Roncaglia e Roncajette. I sommozzatori invece hanno scandagliato il canale e ha trovato il corpo della ragazza.

Con “Sos Suicidi” chiunque può ricevere supporto e aiuto psicologico per superare momenti difficili. Sono infatti attivi alcuni numeri verdi a cui potersi rivolgere: Telefono Amico 02 2327 2327. o Whatsapp al 345/0361628; Telefono Azzurro 1.96.96; Progetto InOltre 800.334.343; De Leo Fund 800.168.678.