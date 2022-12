Mestrino. Sciopero alla Dub Pumps, a rischio venti posti di lavoro: «Vogliamo continuità occupazionale»

MESTRINO - Braccia incrociate dalle 8 alle 13. Questa mattina, 20 dicembre, i lavoratori della Ranstad service srl in servizio alla Dub Pumps di Mestrino sono in sciopero. Il motivo della protesta è la comunicazione recentemente arrivata dall'azienda, per la quale una ventina di persone lavorano da 4 anni in magazzino: «Dal 1 febbraio 2023 - riferiscono i lavoratori - non hanno più bisogno di noi e il nostro lavoro lo vogliono internalizzare lasciandoci a casa, senza un impegno e senza uno stipendio. Non è giusto, vogliamo avere continuità occupazionale, le società non possono scaricare sempre sulle spalle dei lavoratori le loro scelte».

Questa, annunciano, è solo la prima di una serie di iniziative organizzate assieme ai sindacalisti di Filt Cgil e Adl Cobas. I lavoratori si sono radunati su viale del Lavoro, di fronte ai cancelli dell'azienda. E da lì non si muoveranno fino alle 13.