Schianto frontale tra due auto: feriti i conducenti e traffico rallentato

VILLA DEL CONTE - Incidente stradale oggi, 24 novembre, alle 9 a Villa del Conte in via Vittorio Veneto. Si sono scontrate una Volkswagen Caddy condotta da un uomo F.R. di 32 anni di San Martino di Lupari e una Fiat Panda con al volante un altro uomo E.S. di 46 anni di Limena. Per cause ora al vaglio della Polizia locale della Federazione del Camposampierese intervenuta sul posto per i rilievi di rito, i due mezzi si sono scontrati frontalmente ed entrambi i conducenti sono rimasti feriti. A Villa del Conte sono arrivate due ambulanze del Suem 118. Il personale medico, dopo aver stabilizzato i feriti, li ha trasportati al pronto soccorso di Camposampiero. Terminati gli accertamenti clinci del caso, non risultano in pericolo di vita. Per i due automobilisti come da prassi sono stati richiesti gli accertamenti clinici per valutarne lo stato psicofisico al momento dell'impatto. La viabilità ha subito rallentamenti per circa un'ora.