Scacchi, Padova ancora campione d'Italia: è il 12.mo scudetto negli ultimi 16 anni

La Padova degli scacchi scrive la storia del nobil giuoco. Ieri - 25 aprile 2022 - nella finale del campionato italiano a squadre disputata a Montesilvano (Pescara) il team di Obiettivo Risarcimento ha vinto lo scudetto. Per la squadra del circolo scacchistico G. Cortuso presieduto da Gaetano Quaranta, sponsorizzata dall'azienda di Villorba dei fratelli Paolo e Roberto Simioni si tratta del quinto titolo consecutivo.

Per Padova, che dopo aver superato agevolmente in semifinale Palermo ha battuto per 3-1 il Club 64 Modena nella riedizione della finale del 2021 disputata soltanto 6 mesi fa (emiliani peraltro già affrontati e battuti, con lo stesso punteggio, anche nel girone di qualificazione), si tratta del 12.mo scudetto negli ultimi 16 anni: un traguardo che la rendono, in assoluto, la squadra più titolata d'Italia.



GIUSTA ALCHIMIA

«Siamo davvero molto soddisfatti ammette il capitano Cristiano Quaranta perché si tratta di un successo a punteggio pieno, un altro piccolo record dato che non si era mai verificato se non quando si disputavano solo sette turni. Paradossalmente, la vittoria più sofferta è stata nella gara d'apertura contro Roma; anche durante la finale, però, ci sono stati un paio di momenti di difficoltà. Ripetersi, del resto, non è mai facile specie quando si parte con i favori del pronostico. Ma il nostro è un gruppo consolidato che ha trovato la giusta alchimia e nel quale i giovani hanno tanto da imparare a contatto con giocatori assoluti di livello internazionale. Il prossimo obiettivo? Provare a ripetersi all'European Chess Club Cup (la Champions League degli scacchi che Obiettivo Risarcimento Padova per prima in Italia ha vinto nel 2019, ndr) che, Covid permettendo, si disputerà quest'anno in Austria ad ottobre».



Durante la finale con Modena sono stat decisivi i successi del croato Saric e di Valsecchi; hanno chiuso con una patta, invece, sia Dvirnyy che a risultato acquisito Vocaturo. Nell'arco della manifestazione, però, tutti i giocatori sono stati protagonisti, compresi il britannico Jones, decisivo proprio nel match d'apertura contro l'Arrocco Roma (giocando con il Nero, ovvero muovendo per secondo e statisticamente svantaggiato) e Brunello, che ha chiuso con un bilancio di sei vittorie e un pareggio (compresa la miglior partita del torneo), bissando così lo scudetto della sorella Marina nel tabellone femminile.



Obiettivo Risarcimento Padova: Ivan Saric, Gawain Jones, Daniele Vocaturo, Alessio Valsecchi, Sabino Brunello, Danyyil Dvirnyy, Marco Massironi, Cristiano Quaranta (capitano) e Gaetano Quaranta (presidente).