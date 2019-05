Padova è campione di scacchi a squadre: scudetto n. 10

BRESSANONE - Ennesima vittoria per la squadra padovana “Obiettivo Risarcimento” a Bressanone nel 51. Campionato italiano di scacchi a squadre, che si è concluso ieri. I moschettieri padovani delle 64 caselle festeggiano lo scudetto. Sono gli unici ad aver vinto 10 titoli nazionali arrivando alla stella. Il successo è arrivato dopo la vittoria in finale per 3-1 contro Chieti, ultima squadra a interrompere, nel 2016, l’egemonia dei patavini (9 scudetti in undici anni). Nella regular season Padova ha vinto 8 dei 9 incontri perdendo solo con Milano.



Brillante la performance dell’ex campione europeo 2018 Ivan Saric, Grande Maestro n. 1 in Croazia, in prima scacchiera con “Obiettivo Risarcimento”. I singoli giocatori poi occupano 4 delle prime sette posizioni per performance: a parte Saric (1°), il bresciano Sabino Brunello (2°), Daniele Vocaturo (5°) e l'inglese Gawain Jones (7°). Da segnalare poi che per il trevigiano Michele Godena si tratta del 14. scudetto: 7 con Marostica e 7 con Padova.



Oltre alle 5 punte di diamante la squadra contava anche su riserve del calibro di Alberto David, il montebellunese Danyyl Dvirnyy, Alessio Valsecchi. Accompagnano i giocatori, il direttore tecnico Andrea Cerulli, il capitano della squadra Cristiano Quaranta, il presidente del Circolo Padovano Gaetano Quaranta e il vice-presidente Mauro Tassan. «È stata una vittoria sofferta - dichiara il capitano Quaranta – ottenuta grazie ad una grande coesione nel gruppo, che ha messo le esigenze della squadra davanti a quelle individuali. Un gruppo unito che sicuramente regalerà altre soddisfazioni». La squadra da sempre conta sul sostegno dello sponsor trevigiano "Obiettivo Risarcimento" dei fratelli Paolo e Roberto Simioni.

