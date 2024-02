Santa Giustina in Colle. Crolla il tetto di una vecchia abitazione: ferita una donna nella casa a fianco

SANTA GIUSTINA IN COLLE (PADOVA) - Il tetto di una casa disabitata è crollato parzialmente e una donna è rimasta ferita nella casa affiancata per la caduta di macerie. È successo alle 12:30 di oggi, sabato 10 febbraio.

I vigili del fuoco sono intervenuti in Via Tergola a Santa Giustina in Colle, accorsi dal distaccamento volontario di Borgoricco e da Padova con una piattaforma aerea e hanno effettuato un sopralluogo per i provvedimenti di competenza.

Sul posto il sindaco e la polizia locale del Camposampierese. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate nel tardo pomeriggio.