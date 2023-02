Un tributo alle origini. Dopo Sanremo Will arriva a Padova per presentare l'album "Manchester"

PADOVA - Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Stupido”, domani 13 febbraio Will sarà finalmente a Padova presso la libreria Mondadori di via Cavour alle ore 15.30 per la tappa del suo “Manchester instore tour”, per presentare il suo nuovo album d’inediti Manchester. L’album uscito per Capitol Records (Univesal Music Italy) è già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali e in fisico ed è stato anticipato dall’uscita di "Stupido”.

«Manchester - dichiara Will, originario di Soligo (Treviso) - è il frutto degli ultimi tre anni di lavoro. In questo mio primo disco mi presento per quello che sono realmente senza filtri né costruzioni. Sono semplicemente io con la mia musica e la voglia di esprimere la mia personalità. Un disco che ben rappresenta il mio viaggio, facendomi scoprire dei lati di me che non conoscevo sino a definire la mia vera identità musicale, un album che in qualche modo ripercorre i miei ultimi anni da quando ho iniziato a scrivere i primi testi sino a Sanremo. Manchester racconta di me, di quello che sono stato, nei brani già editi e di quello che sono nelle canzoni inedite. Manchester – prosegue il giovane artista - è sicuramente un tributo alle mie origini. Parte della mia famiglia è di Manchester, quella cultura anglosassone l’ho sempre respirata, fa parte di me e del mio modo di vivere e concepire anche la musica, soprattutto nelle influenze e nelle sonorità pop britanniche».

«"Stupido" è un brano in cui tutti si possono ritrovare – dichiara Will - a molti di noi è infatti capitato almeno una volta nella vita di sentirsi stupidi, facendo delle cose stupide anche per amore. Il tema principale di "Stupido" ruota attorno alle molteplici declinazioni e sfaccettature dell'amore, inteso nella sua accezione più universale. Il brano racconta di storie e intrecci d'amore in cui ci siamo persi e ritrovati, quell'amore che, proprio per le emozioni di cui ti nutre in alcuni momenti della giornata quando ti fermi a pensare ti fa sentire “piccolo” e in altri ti fa sentire un “gigante”. Stupido vuole anche essere uno slogan: non bisogna avere paura di esternare le proprie emozioni e fragilità, l'importante è sempre agire in maniera autentica e vera anche se in alcuni momenti possiamo sembrare degli stupidi. Sono particolarmente legato a “Stupido” e l’avevo tenuta per un'occasione importante, sono contento sia stata la mia compagna di viaggio per questo Sanremo 2023. Un pezzo più maturo sia nelle parole che nelle melodie che spero abbia emozionato arrivando a tantissime persone, sicuramente un pezzo sentito, a tratti anche terapeutico e malinconico che si apre nel ritornello e ti fa venire voglia di cantare».