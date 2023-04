PADOVA - Un vasto blackout ha interessato per buona parte della giornata di ieri il rione Sant'Ignazio nel quartiere Montà. Sono 269, secondo i dati forniti da E-Distribuzione, le utenze che da mattina a tardo pomeriggio hanno visto la corrente elettrica prima andare e venire a ripetizione e poi sospendersi.



IL PROBLEMA

L'inizio dei disservizi è stato rilevato ieri poco prima di mezzogiorno, quando l'elettricità ha dato luogo a continui blackout nella zona dell'inizio di via Montà, in particolare dall'altezza del sottopasso su corso Australia fino alla rotatoria con via Croce Verde. Il problema ha riguardato utenze private di villette e appartamenti oltre alle diverse attività commerciali che si affacciano sulla via principale del quartiere. Completamente senza corrente è rimasto anche il popoloso residence Parco Montà, che conta da solo centinaia di alloggi. Problemi analoghi hanno interessato anche alcune porzioni di Ponterotto e parte di via Due Palazzi.

Dopo le prime ore in cui la corrente elettrica ha subito continue interruzioni, nella maggior parte dei casi è saltata completamente.



IL MONITORAGGIO

La causa del lungo blackout sarebbe stata un guasto a una cabina elettrica. Nonostante l'intervento dei tecnici già a metà giornata, le operazioni di ripristino sono andate avanti fino a sera. Inizialmente il gestore del servizio aveva stimato una risoluzione del problema entro le 16, ma le cose non sono andate come sperato. Un ulteriore aggiornamento ha posticipato la previsione per la sistemazione definitiva alle 21, ma la situazione è poi rientrata attorno alle 18.



LA SPIEGAZIONE

«Si è trattato di un'interruzione ad una linea di media tensione che ha interessato parte della clientela della zona Montà, a causa di un guasto accidentale ad un componente interno di una cabina secondaria fa sapere il gestore . I tecnici del Centro operativo di E-Distribuzione, attraverso le manovre in telecomando, hanno rialimentato oltre il 60% della clientela in meno di 10 minuti, dalle 11.45 alle 11.55, e in altrettanti minuti, alle 12.10, il personale operativo intervenuto tempestivamente sul posto, attraverso le manovre manuali, ha rialimentato la stragrande maggioranza della restante clientela, ad eccezione di alcune decine di clienti alimentati dalla cabina secondaria che sono stati rialimentati definitivamente alle ore 17.33». Nei prossimi giorni arriverà la soluzione definitiva, ma sarà necessaria una nuova interruzione. «L'Unità territoriale di E-Distribuzione di Padova sta programmando un'interruzione programmata in settimana per la sostituzione del componente guasto in cabina secondaria, allo scopo di riportare l'assetto della rete allo stato normale».