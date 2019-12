Safilo a picco in borsa: settecento esuberi nelle sedi venete e friulane l'ad: «Tagli necessari per il futuro»

di Maurizio Crema

PADOVA - Ristrutturazione Safilo, l'Ad Angelo Trocchia è netto: «Martignacco, 250 addetti, chiuderà: non abbiamo i volumi. Avevamo trovato un operatore interessato ma poi la vendita non si è perfezionata. Gli esuberi sono quelli che abbiamo annunciati: 700, 400 a Longarone dove Dior e Fendi non verranno più prodotte entro un paio di anni. Altri 50 esuberi saranno in sede centrale a Padova, soprattutto impiegati. Sono decisioni che uno non vorrebbe mai prendere, ma ho la responsabilità di assicurare un futuro a Safilo, Dobbiamo guardare la realtà e purtroppo i nostri stabilimenti italiani sono terribilmente in sovrapproduzione rispetto ai volumi previsti dopo l'uscita dei marchi Dior e Fendi».