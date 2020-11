Insultato per la passione della caccia, Roberto Baggio vince in tribunale

PADOVA - Roberto Baggio ha vinto, in primo grado, una causa civile per delle affermazioni ritenute lesive sulla sua passione per la caccia. L'ex calciatore era in aula oggi in tribunale a Padova civile contro Paolo Mocavero, ex dj a capo dell'associazione 100% animalisti che nel 2016 lo aveva offeso per la sua passione per la caccia. Mocavero è stato condannato a 8 mesi di reclusione e a 5000 euro di risarcimento, più le spese legali.

All'indomani della partecipazione di Baggio ad una fiera di cacciatori a Vicenza aveva scritto sul suo sito «100% animalisti» che Baggio «era un ignorante, perché la sua fede buddista gli dovrebbe impedire di andare a fare i "viaggi della morte"» ossia le trasferte che il calciatore non ha mai smentito di aver fatto all'estero per inseguire la sua passione.

Ultimo aggiornamento: 17:37

