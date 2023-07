Il primo ristorante cinese di Padova cambia gestione dopo 36 anni, Arcobalemo va in pensione

PADOVA - Nuova gestione per il ristorante Shanghai di via Marsala, il primo ristorante cinese arrivato nel territorio 36 anni fa.

Da sempre portato avanti da Arcobaleno e da suo marito Paolo, ora il ristorante sarà preso in mano da un nuovo gestore, sempre di nazionalità cinese, e dopo tutti questi anni non è semplice lasciar andare tutto quanto.



LA TESTIMONIANZA

«Durante questi 36 anni abbiamo sempre lavorato con amore e con passione, però pur essendo un lavoro molto bello è anche molto pesante. Siamo attivi di giorno, di notte, durante le feste. Nel tempo mio marito ha cominciato ad accusare la stanchezza, quindi di comune accordo abbiamo deciso di lasciare l'attività» ha raccontato Arcobaleno, ristoratrice e proprietaria del locale, parlando dei motivi che hanno spinto lei e Paolo ad andare in pensione.

«Sono tante le ragioni che ci hanno portato a lasciare il ristorante, abbiamo bisogno di stare un po' insieme alla famiglia, ai nipoti, io ho bisogno di stare in compagnia di mia mamma e andare in Cina a trovarla. Ma lasciare questo ristorante è stata una decisione difficile e faticosa. Io stessa ho pianto per due mesi» ha inoltre aggiunto.



LA DECISIONE

Una decisione sofferta ma necessaria, dunque, che non chiude però del tutto le porte ai due ristoratori: «Non lasciamo totalmente né Padova né il nostro locale. Torneremo, quando sarà possibile, per salutare i nostri clienti e le persone che nel tempo ci hanno accolti facendoci sentire come in famiglia. Non solo: cambierà la gestione, ma la squadra in cucina sarà sempre la stessa, il lavoro sarà quindi sempre svolto dalla nostra squadra» ha raccontato Arcobaleno, che ha anche voluto ringraziare ufficialmente gli avventori che negli anni sono passati per il ristorante.

«Voglio dire grazie a tutti i nostri amici e clienti per averci dato aiuto e sostegno in questi 36 anni, ci hanno fatto crescere, ci hanno fatto sentire in famiglia e ci hanno fatto molta compagnia, passando insieme tante gioie, feste e parentesi varie. Abbiamo lasciato un patrimonio a Padova, e spero che questo patrimonio vada avanti e continui» ha dichiarato con riconoscenza Arcobaleno.



LA STORIA

Locale aperto nel 1987, fino ad oggi Shanghai è sempre stato gestito da Arcobaleno e Paolo, nati ad Hangzhou e stabilitisi poi in Italia nel 1983, prima nel territorio triestino e poi successivamente in Veneto, con l'apertura del primo ristorante di cucina orientale di Padova. A dare notizia della cessione dell'attività è stata la stessa Arcobaleno, mediante un post s Facebook, accolto con sorpresa da chi per anni l'ha frequentato ma che al tempo stesso, nel dispiacere, ha manifestato a entrambi i proprietari tutto il supporto e il sostegno per qualsiasi cosa porterà loro il futuro.

D'altronde Shanghai è diventato, nel tempo, un locale storico in città, e sia Paolo che Arcobaleno hanno fatto sentire i loro clienti accolti e in famiglia. «Dopo 36 anni sento che anche io pian piano sto diventando mezza padovana, e forse anche grazie al mio lavoro sono riuscita a inserirmi anche nell'anima di tutte le persone che mi vogliono bene» racconta Arcobaleno. Tanti i saluti e tanti i ringraziamenti, e per quel che riguarda il futuro non è detta l'ultima parola.

«Non ho idea di cosa succederà in futuro, potremmo aprire qualcos'altro o in generale potranno esserci altre novità. Non lo so, lo vedremo nel tempo" ha concluso Arcobaleno. Da sempre parte integrante della città, con questa notizia Paolo e Arcobaleno aprono un nuovo capitolo della loro vita, lasciando comunque le redini di una cucina tradizionale a persone che ne porteranno alta la bandiera. Nuova gestione, ma vecchi sapori, e un legame con la città che si è rivelato, e continuerà a rivelarsi sempre, forte e indissolubile.