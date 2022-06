Dopo 18 anni di degrado l'hotel Abritto al Borgomagno rinasce come residenza per studenti

PADOVA - Uno dei simboli del degrado padovano diventa uno studentato. Entro due anni, infatti, l’hotel Abritto che si affaccia sul cavalcavia Borgomagno all’Arcella accoglierà una residenza per studenti. La palazzina liberty chiusa nel 2005 (prima ha ospitato un albergo e, successivamente, degli appartamenti), negli anni è diventata un punto di riferimento per sbandati e, soprattutto, per i pusher che spacciano nella vicinissima via Avanzo. In passato si è cercato più volte di dare una nuova vita all’immobile, ora la soluzione pare a portata di mano.

È stato, infatti, trovato un accordo tra la proprietà, rappresentata dall’avvocato Sergio Dal Prà, e Be Student società che si occupa della gestione di residenze per studenti e lavoratori fuori sede. «La proprietà – spiega l’assessore all’Edilizia privata Antonio Bressa – s’impegna a restaurare completamente l’immobile, investendo oltre 2 milioni di euro. Bed Student, invece, allestirà la residenza e provvederà a gestirla. Tutto sarà pronto entro due anni e il Comune, da parte sua, si è impegnato ad agevolare l’operazione: metteremo in campo una deroga al Regolamento edilizio che permette di andare oltre la legge Tognoli che impone molte restrizioni per quel che riguarda le prescrizioni sui parcheggi».

«Una volta terminati i lavori – conclude Angelo Pellegrino di Bed Student – metteremo a disposizione di studenti e lavoratori fuori sede 120 posti letto, tutti dotati di bagno privato e in ognuno dei 3 piani della palazzina sarà presente una grande cucina attrezzata».