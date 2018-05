La vendita su eBay delle reliquie di Sant'Antonio: osso a 390 euro

di Nicola Munaro

PADOVA - La più cara costa. Incastonato al centro di unin legno del Settecento, è un. O così, almeno, si legge nella scarna descrizione che su, il più importante sito di aste on line, accompagna lapostata sulla pagina del sito da un oscurodi, poche migliaia di anime in un paesino della Valle d'Aosta al confine con la Francia.Tecnicamente, a seguire i dettami con cui la Chiesa cattolica cataloga i resti terreni dei santi, si tratterebbe di una reliquia ex ossibus cioè parte dello scheletro di Antonio da Lisbona -,. Cosa non da poco, anche se certo non è questa piccola assenza a stoppare un mercato che sembra fiorente. Perché quel frammento osseo da 390 euro, con annesso reliquiario, non è la sola traccia terrena del Santo messa in vendita su Ebay. Meno della metà, 150 euro più le spese di spedizione, servono per accaparrarsi un altro frammento ex ossibus custodito in una medaglietta lignea che si apre: è un'immagine di Gesù bambino e contiene anche un frammento di ossa di Sant'Antonio da Padova...