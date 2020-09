Bottigliata in testa durante la rapina: aggressione choc in pieno centro

PADOVA - Un uomo di 60 anni è stato ferito questa sera in pieno centro a Padova da un individuo che lo ha colpito con una bottigliata alla testa, durante un tentativo di rapina. Il malvivente voleva portargli via un borsello, ma la vittima ha reagito e l'aggressore - secondo una prima ricostruzione - gli si è avventato contro con una bottiglia, colpendolo al capo. Il 60enne, un italiano, è stato soccorso e trasportato all'ospedale.



L'aggressore si è subito dileguato e le forze dell'ordine gli stanno dando ora la caccia. Il fatto è avvenuto in via Emanuele Filiberto, in pieno centro città. Le indagini sono condotte dalla Polizia.

Monselice, uomo armato di ascia insegue dei ragazzini per strada Video Monselice, panico in strada, un uomo armato di ascia insegue dei ragazzi. E' successo questa mattina, domenica 13 settembre 2020. Attimi di terrore questa mattina poco prima delle sette a Monselice, dove un gruppetto di sei ragazzi tra i 16 e i 18 anni residenti nel montagnanese è stato i nseguito da un uomo armato di ascia.

Ultimo aggiornamento: 08:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA