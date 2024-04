Giovane di 23 anni sale sul tetto per recuperare il pallone: volo di 4 metri, è grave

SAN MARTINO DI LUPARI - La festività di Pasquetta ha rischiato di trasformarsi in tragedia oggi, primo aprile 2024, a San Martino di Lupari a cavallo tra via dell'Usignolo e via Papa Luciani. È gravissimo un 23enne di Galliera Veneta (Padova) caduto nel tardo pomeriggio dal tetto del calzaturificio Rizzoli Group a San Martino di Lipari, dove era salito per recuperare un pallone, durante una festa di Pasquetta. Mentre era sul tetto, una parte di questo ha ceduto e il giovane ha fatto un volo di circa quattro metri, che gli ha provocato un'emorragia cerebrale. Il ragazzo è stato elitrasportato d'urgenza all'ospedale di Padova.