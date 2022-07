Psicologia dello sport, Padova capitale per 5 giorni: prima volta del congresso Fepsac in Italia

PADOVA - L'European Federation of Sport Psychology (Fepsac) ha scelto Padova per il 16. Congresso Internazionale di Psicologia dello Sport, una 5 giorni che vedrà la città protagonista di un convegno scientifico di portata internazionale, con partecipanti e relatori provenienti da 52 Paesi dei 5 continenti. Per la prima volta questo importante Congresso si svolgerà in Italia, conferma il ruolo centrale nella Psicologia dello Sport. Infatti, già nel 1965, a opera di Ferruccio Antonelli (fondatore e primo presidente dell'Aips), proprio in Italia nacque la prima società internazionale di psicologia dello sport in occasione del congresso di Medicina dello Sport svoltosi a Roma.

Gli Atenei di Padova e Roma sono anche tra i primi nel 1971 ad aver istituito un Corso di Laurea in Psicologia. La tradizione didattica e di ricerca della Psicologia padovana si è confermata negli anni e a oggi si colloca ai vertici secondo le principali agenzie di valutazione. L'evento, organizzato dall'Associazione Italiana Psicologia dello Sport e dell'esercizio, renderà Padova capitale europea della Psicologia dello Sport, decisivo l'impegno profuso dal Comune di Padova, del Sindaco Sergio Giordani con l'Assessore allo Sport Diego Bonavina e dell'Università, che hanno concesso sedi prestigiose in cui si svolgeranno i vari eventi scientifici e sociali: l'evento si svolgerà tra Palazzo della Ragione, Palazzo Bo e Palazzo Liviano, storiche sedi dell'Università di Padova nel cuore della città.

La cerimonia di apertura dell'Evento e i vari appuntamenti di spicco del calendario, vedranno la partecipazione dei principali esponenti del mondo dello sport del panorama nazionale e internazionale, tra cui il Presidente del Coni Giovanni Malagò; il Presidente del Comitato Italiano ed Europeo Paralimpico, Luca Pancalli; l'ex pallavolista e commentatore televisivo, Andrea Zorzi; la schermitrice rumena vincitrice di tre medaglie olimpiche, Ana Maria Brânz Popescu; lo schermidore italiano, atleta della nazionale italiana e campione olimpico, Giorgio Avola e l'Head Coach Benetton Rugby, Marco Bortolami.



Il calendario della Conferenza aprirà le sue porte anche alla cittadinanza in due momenti: la Tavola Rotonda degli Atleti, dalle 15.30 alle 16.30 di martedì 12 e lo Science Slam alle 18:00 di mercoledì 13 luglio.