Trappola mortale sul fondale del lago per il professore padovano

di Gabriele Pipia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA -. Dal suo amato fondale alla superficie del lago di Garda, schizzando su come un missile incontrollabile. È morto così, docente di elettrotecnica, residente nel Padovano e originario di Valdagno, stroncato domenica mattina da un malore fatale durante un'immersione a, nel Veronese.A raccontare la dinamica della tragedia è il padovano Leonardo Zillo, istruttore esperto di sub. A lui i carabinieri hanno chiesto di ispezionare accuratamente l'attrezzatura subacquea del professore.«Era tutto perfettamente funzionante e tutto configurato in modo corretto - assicura lui, ancora sconvolto -. Era uscito con altri due amici, entrambi sub esperti, che ad un certo punto durante l'immersione l'hanno perso di vista, come se lui si fosse staccato».