MESTRINO - La dirigente scolastica dell'Istituito comprensivo di Mestrino e Veggiano sarà assente per tutta la seconda parte dell'anno scolastico. Fino al 10 luglio la titolare del ruolo Stefania Papparella non ci sarà e l'Ufficio Scolastico Regionale sta cercando un reggente. Sarà infatti un altro dirigente scolastico a guidare il comprensivo in questa seconda parte dell'anno scolastico. Una notizia che segna la svolta per gli insegnanti che un anno fa, in aperta contestazione con la dirigente, si erano dimessi in massa dalle loro funzioni strumentali lasciando di fatto tutti gli incarichi di collaborazione con la dirigente. Una settimana dopo anche il consiglio di istituto aveva rassegnato le dimissioni.

La notizia dell'assenza prolungata della Papparella è stata confermata ieri pomeriggio con la pubblicazione da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale, a firma del direttore generale Carmela Palumbo, dell'avviso di ricerca di un reggente in tempi brevissimi: la disponibilità di chi fosse interessato deve essere comunicata entro le ore 12 di domani. La lettera è indirizzata a tutti i dirigenti scolastici del Veneto, ai dirigenti degli uffici degli ambiti territoriali e alle organizzazioni sindacali regionali dell'area Istruzione e Ricerca. «L'assenza della dirigente Papparella fino al 10 luglio è confermata - ha detto Fabio Businari, segretario di Cisl Scuola - ma non sappiamo quale sia la motivazione e se l'assenza è dovuta a scelte personali. Ciò che è certo è che in questo difficile periodo si era creato un ambiente lavorativo per nulla sereno, c'era stato anche un tentativo di conciliazione dal Prefetto che però non è andato a buon fine. Vista la situazione avevamo anche in programma uno sciopero a fine mese, ma con la notizia di oggi (ieri, ndr) non sarà più previsto. Ora l'impegno è quello di lavorare per ricreare un clima sereno e una fattiva collaborazione con chi verrà a reggere l'Istituto Comprensivo». Cosa accadrà dopo il 10 luglio è tutto da vedere, di fatto la Papparella risulta al momento titolare della dirigenza dell'Istituto comprensivo di Mestrino.