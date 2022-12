MESTRINO - Si sono affidati all'esperienza legale di due avvocati per poter conoscere i risultati dell'ispezione che fra marzo e settembre è stata condotta all'Istituto Comprensivo di Mestrino dall'Ufficio Scolastico Regionale: al centro della contestazione di insegnanti, personale Ata e genitori c'è da tempo l'operato della dirigente scolastica Stefania Papparella. Ha intrapreso anche questa strada un gruppo formato da docenti, personale Ata e genitori, circa una sessantina di persone, per poter ottenere delle risposte alla richieste di conoscere cosa ha prodotto il lavoro delle due ispettrici regionali giunte a Mestrino ancora qualche mese fa. Verifiche che sembrano essersi concluse a settembre ma di cui nessuno conosce l'esito, ma l'azione intrapresa vuole anche capire quali sono le decisioni che interesseranno il futuro dell'Istituto Comprensivo, a cui fanno capo le scuole di Mestrino e Veggiano, e se le segnalazioni che da un anno vengono inoltrare agli uffici scolatici preposti hanno trovato riscontro.

«Circa un mese fa - spiegano alcuni componenti del gruppo mandatario dell'incarico legale - ci siamo affidati a due legali per poter avere maggior forza nel portare avanti le nostre istanze, ad oggi non sappiamo ancora nulla delle conclusioni a cui sono giunte le ispettrici che da marzo a settembre sono state presenti all'Istituto Comprensivo, e se le segnalazioni fatte fino ad ora non solo dal corpo docente, ma anche dal personale e dai genitori, hanno trovato riscontro». Il gruppo si è affidato agli avvocati Emanuele Carniello e Umberto Soccol dello studio legale associato Avvecomm Legal, e la scorsa settimana è stata inoltrata la richiesta di avere delle risposte. La vicenda della contestata dirigente scolastica di Mestrino è scoppiata un anno fa con la decisione dei docenti di dimettersi in massa dalle loro funzioni strumentali. A queste dimissioni sono seguite anche quelle dell'intero Consiglio di Istituto, organismo retto fino a pochi giorni fa da un Commissario. Una vicenda su cui si sono mobilitati anche i sindacati che hanno chiesto al Prefetto di Padova di attivare un tavolo di conciliazione. Due settimane fa a scuola si è tenuta un'assemblea degli insegnati a cui hanno partecipato anche i rappresentati sindacali di Cisl Scuola Padova e Rovigo, Flc Cigl e Gilga, e dove ancora una volta è stata ribadita la chiara pozione nel voler proseguire con le azioni intraprese. Un'assemblea molto partecipata dove è emerso forte il distacco del personale della scuola dall'operato della dirigente dimostrando ulteriormente l'impossibile convivenza.