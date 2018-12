«Presepe segno universale d'amore», Patriarca Moraglia blocca don Luca

di Antonio Bochicchio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PADOVA - Il prete padovano senza tonaca,, jeans e giubbino, capelli lunghi e notti in strada tra extracomunitari, barboni e prostitute con la bandiera della onlus Percorso Vita, divide la politica e suscita numerose reazioni anche nella Chiesa. «Quest'anno non fare il presepe credo sia il più evangelico dei segni. Non farlo per rispetto nel Vangelo e nei suoi valori, non farlo per rispetto dei poveri» aveva postato domenica sul proprio profilo facebook, schierandosi apertamente contro il ministro dell'Internoe la sua difesa del presepe unita al decreto sicurezza: «Ci vuole una coerenza umana e psicologica. Applaudire il decreto sicurezza di Salvini e allestire il presepio è schizofrenia pura».