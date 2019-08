Precipita dalla finestra della casa della nonna, miracolata bimba di 4 anni

PADOVA - Sta meglio la piccola di 4 anni di origine olandese che ieri era precipitata da una finestra al primo piano dell'abitazione dei nonni, dove si trovava in vacanza, a San Pietro in Gu (Padova). A rassicurare sulle sue condizioni è stata la nonna, in contatto con il padre della piccola, che si trova in ospedale. La bambina era stata trasportata al pronto soccorso pediatrico in eliambulanza, i primi esami hanno escluso lesioni. Sul posto per i rilievi erano giunti anche i carabinieri di Carmignano di Brenta che hanno ascoltato la testimonianza dei nonni. L'ipotesi è quella di un incidente: la piccola, mentre il padre si trovava al piano inferiore con l'altra sorella, sarebbe salita al primo piano, avrebbe aperto la finestra, probabilmente usando un cuscino per salire sul davanzale, e dopo aver aperto i battenti è scivolata giù, cadendo prima sulla tettoia e poi sul marciapiede. Fortunatamente è rimasta illesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA