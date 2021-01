PONTELONGO (PADOVA) - Grave incidente questa mattina, lunedì 25 gennaio 2021, nel comune padovano di Pontelongo: un'auto è finita nelle acque di un fiume per motivi ancora da accertare. Gli occupanti sono riusciti a salvarsi a nuoto. La vettura è una Ford Fiesta, per il momento non si conoscono altri dettagli, se non il fatto che il conducente, un ragazzo di 22 anni, è stato portato in ospedale.

