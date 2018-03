La maturità si avvicina e per gli studenti arriva la "poltrona antistress"

di Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAMPOSAMPIERO - I riassunti dei libri di testo, i ripassi pomeridiani con i compagni, le tesine di approfondimento? Certo, ma non solo. Per prepararsi all'gligodranno anche di una strumentazione all'avanguardia che misura il loro stato d'ansia e aiuta a vivere questo periodo nel modo migliore. Succede all', nel Padovano. Ben prima di arrivare a sedersi davanti alla commissione d'esame, gli alunni si accomoderanno su unadavanti ad un. Fa tutto parte della, un progetto innovativo messo a punto da un'di(la Mind Room Lab Srl) che da un decennio lavora nel settore della tecnologia applicata allo sport. Tra i suoi clienti ci sono realtà di primo livello come Ferrari e Toro Rosso nell'automobilismo, Milan e Chelsea nel calcio, ma anche Coni e Centro sportivo olimpico dell'esercito. La poltrona è dotata di sensori da posizionare sul corpo per misurare diversi parametri come respirazione, sudorazione, battito cardiaco e tensione muscolare. I dispositivi sono a loro volta collegati ad un computer su cui tutti i dati vengono registrati. L'obiettivo è ovviamente migliorare i risultati...