PADOVA - Ad accorgersi che qualcosa non andava è stato un cittadino che stava passeggiando in Piazza dei Signori. Quando ha alzato gli occhi, infatti, ha notato che il piccolo manufatto era un po' instabile. E il rischio che potesse staccarsi lo ha indotto ad avvisare immediatamente gli agenti della Polizia locale. È iniziato così, infatti, il salvataggio di uno dei due gemelli in oro, che con l'altro identico a sinistra della Terra simboleggia il segno zodiacale omonimo, che era affisso sull'antico Orologio; sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti sia l'assessore Andrea Colasio, che il capo settore dell'Edilizia Monumentale Domenico Lo Bosco, oltre ai vigili del fuoco che, utilizzando una gru con una lunga autoscala, si sono portati in prossimità del "gioiello" pericolante: il pezzo è stato staccato da mani esperte e messo in sicurezza. Nel contempo, poi, è stata effettuata una ricognizione su tutte le componenti dello splendido capolavoro realizzato da Jacopo Dondi nel 1344, distrutto da un rogo nel 1390 e ricostruito dai delle Caldiere nel 1437, per accertare che non ci fosse qualche altro problema di ancoraggio.

Il gemello pericolante

«L'occhio abile di un padovano - ha spiegato Colasio - per fortuna ha notato l'instabilità del gemello, che è stato recuperato subito e a giorni verrà ri-collocato nella sede originaria con tutti gli accorgimenti necessari. Nel 2010 il monumento era stato restaurato e le analisi dimostrarono che le sue componenti avevano ancora tracce di fuoco risalenti al 1390 quando ci fu la riconquista della città da parte di Francesco Novello, il quale con un colpo di mano riuscì a liberare Padova dal dominio visconteo, ma nell'operazione le fiamme avvolsero appunto la Torre dell'Orologio che oggi vediamo ricoperta, mentre i resti della precedente di epoca medievale sono sotto: in quella circostanza vennero salvati i simboli astrologici d'oro di uno dei primi orologi pubblici della storia».

L'intervento

E adesso come procederete? «Monteremo un ponteggio - ha proseguito - per effettuare un controllo sistematico sui segni zodiacali e sarà importante capire perché si sia allentato uno dei perni di sostegno. È urgente portare a compimento le verifiche su questo bene culturale simbolo della Padova medioevale, ergo dell'Urbs Picta, in dialogo con Palazzo della Ragione che è una macchina del tempo astrologica». Ci sono altri monumenti che potrebbero avere problemi analoghi? «Stiamo procedendo - ha concluso Colasio - con la conservazione programmata e quindi effettuiamo monitoraggi costanti sull'intero sistema dei beni culturali: per esempio la Cappella degli Scrovegni e Palazzo della Ragione sono sottoposti ad analisi sistematiche dall'Istituto Centrale del Restauro».