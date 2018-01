Pfas, il Veneto sale in cattedra. Zaia: «Ci siamo mossi per primi»

di Alvise Fontanella

VENEZIA - Sulla, ilda Roma ha preso solo bacchettate. «Nel resto d'Italia il problema non esiste» aveva risposto sprezzantemente il governo solo pochi mesi fa, a settembre, respingendo la richiesta del Veneto di porre limiti nazionali alla concentrazione di Pfas nell'acqua potabile. La ministra Lorenzin ha perfino mandato i Nas a controllare che cosa combinava la Regione troppo autonoma che «non ci ha nemmeno consultati», si lamentò. Bacchettate su bacchettate.E invece, ecco il Veneto salire in cattedra, spiegare alle altre Regioni come si può affrontare e battere l'inquinamento da Pfas. Le altre Regioni bussano alla porta del Veneto per chiedere aiuto sul tema Pfas. Perché il problema non è affatto un problema veneto. Uno studio del Cnr, commissionato dal Ministero dell'Ambiente già nel 2013, lo documenta: le sostanze inquinanti sono presenti in quantità preoccupante non solo in Veneto, ma in Piemonte, Emilia, Toscana, Lazio e Lombardia. E l'unica Regione che si è mossa, tutelando come poteva i propri cittadini, in assenza di norme nazionali, è naturalmente il Veneto.«Il tempo è galantuomo - riconosce- L'aver investito 3 milioni per il laboratorio scientifico, l'aver messo in piedi una task force di super-esperti, l'essere intervenuti subito sugli acquedotti con i filtri per garantire acqua pulita, ci ha messo nelle condizioni di essere ormai riferimento nazionale, non già perché più inquinati, ma perché il Veneto è stata la prima regione ad aver studiato il fenomeno e ad aver operato a tutela della gente».