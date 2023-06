I vertici dell'Autostrada Brescia-Padova saranno oggi a Roma, convocati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per capire come stanno pro i verticicedendo i lavori di interconnessione tra l'A4 e la Superstrada Pedemontana Veneta. In ballo c'è il costruendo nuovo casello di Montecchio Maggiore che, nei vari annunci che si sono fin qui susseguiti, doveva essere pronto per il prossimo mese, poi per novembre, poi per fine anno e adesso invece si ipotizza addirittura marzo 2024. Dall'A4 fanno sapere che stanno "correndo" per anticipare l'operatività del casello per dicembre, ma la Regione Veneto, preoccupata delle notizie ricevute, ha chiesto di conoscere com'è la situazione. Così il Mit ha convocato l'A4.



L'APPELLO

La preoccupazione è stata espressa ieri a Vicenza dal governatore del Veneto, Luca Zaia, durante la cerimonia per l'apertura al traffico del primo tronco della tangenziale del capoluogo berico, al punto da rivolgere un appello agli "uomini" della Serenissima. «Per la Pedemontana Veneta - ha detto Zaia - siamo davvero ai lavori di rifinitura, contiamo di concludere entro fine giugno, ma a preoccuparci ora sono i ritardi relativi al casello di Montecchio Maggiore. Noi contiamo infatti di aprire l'ultimo tratto della superstrada durante l'estate, anche se prima dovremo passare il vaglio della Commissione gallerie nazionale, con tutti i collaudi, e sono tempi che non dipendono da noi. Ma il problema che mi fa arrabbiare è la Brescia-Padova deve consegnarci il nuovo casello di Montecchio. Adesso girano informazioni che non è più a ottobre o novembre, ma si tratta di febbraio o forse marzo, che significa un disservizio ai cittadini. Faccio appello alla società autostradale Brescia-Padova affinché questo casello ce lo consegnino quanto prima. Ricordo che il casello volevamo realizzarlo noi, ma l'Anac (l'Autorità nazionale anti-corruzione) ha dato parere negativo. Avremmo potuto inserirlo all'interno dell'appalto con la possibilità di inaugurare gli ultimi 12 chilometri assieme al casello».

Dall'A4 Brescia-Padova ribadiscono che il lavoro è complesso, il nuovo casello insiste infatti nello snodo che coinvolge l'autostrada e la Tav, oltre che la connessione con la Pedemontana: opere che possono interferire e comportare dei ritardi una all'altra. A questo scopo è stato costituito un tavolo tecnico per armonizzare i piani di lavoro e l'obiettivo è di consegnare il nuovo casello di Montecchio entro l'anno. Alla Regione, che monitora periodicamente lo stato dei lavori, sono giunte però notizie differenti. Di qui la richiesta di un aggiornamento e il confronto che ci sarà oggi al Mit.



L'INAUGURAZIONE

Per quanto riguarda la tangenziale di Vicenza, quello inaugurato ieri è il primo stralcio: costato circa 70 milioni e mezzo di euro e lungo oltre 5 chilometri, rappresenta la variante alla Strada provinciale 46 che passerà in gestione alla Provincia berica. Ad inaugurarlo Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs Italiane, rappresentata dall'ad Aldo Isi e dal responsabile Anas Veneto e Friuli Venezia Giulia Mario Liberatore. Presenti il governatore Luca Zaia, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e i sindaci Giacomo Possamai (Vicenza) e Giovanni Maria Forte (Costabissara), i due comuni dove transita l'arteria. L'intervento nel suo complesso costituisce la chiusura dell'anello tangenziale del capoluogo berico. «L'apertura al traffico di questo stralcio della tangenziale - ha dichiarato Isi - rende la mobilità più fluida e alleggerisce le località dell'Albera e del Villaggio del Sole dal traffico. Inoltre, agevolerà la mobilità di lunga percorrenza permettendo un collegamento tra il casello di Vicenza Ovest dell'autostrada A4 ed il sistema tangenziale. Tutto questo significa anche un beneficio in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale».