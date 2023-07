Padova. La divisa è una questione di famiglia: papà poliziotto va in pensione, lascia il testimone al figlio

PADOVA - L'attrazione per la divisa è un affare di famiglia. È andato in pensione Marco Marangon, vice sovrintendente, e passa simbolicamente il testimone al figlio Mattia che ha seguito le orme del padre entrando in polizia nel 2019.

Marangon senior ha lavorato per anni alla sezione volanti dell'ufficio prevenzione generale, dove ha effettuato centinaia di interventi e arresti, e poi è diventato poliziotto di quartiere del centro storico. Ora ha raggiunto l'età della pensione e salutando i colleghi ha detto: «Se potessi ricomincerei tutto da capo, mi mancherete tutti infinitamente». Ma di Marangon ce n'è già un altro, il figlio Mattia, assegnato prima alla Questura di Trieste e dall'anno scorso a Padova.

E ripercorre esattamente il percorso paterno visto che anche lui è all'ufficio prevenzione generale.

E per concludere in bellezza, negli ultimi giorni i due Marangon hanno effettuato eccezionalmente un turno di pattuglia assieme. A entrambi vanno gli auguri del questore Antonio Sbordone.