PADOVA - Entra nel mercato uno dei palazzi storici più centrali di Padova: si tratta dell'edificio al civico 16 di via VIII Febbraio, affacciato su piazzetta Garzeria e proprio di fronte al Caffè Pedrocchi, attualmente sede del negozio Terranova. L'attuale proprietario, Hih Invest Real Estate (tra i principali gestori di investimenti europei) ha affidato la vendita alla divisione Capital Markets del Gruppo Gabetti, che fornisce consulenze immobiliari nei processi di dimissione e acquisizione di singoli immobili o di portafogli immobiliari. Il prezzo per il momento resta riservato, ma non sarà certo un affare per tutte le tasche.

L'edificio gode di una posizione strategica e di prestigio, a pochi passi dalle piazze principali. Via VIII Febbraio, meglio nota come "il liston", inoltre è una delle arterie più antiche della città e tra le principali strade dello shopping, circondata da negozi e boutique di famosi marchi della moda. Il prestigioso immobile è attualmente a destinazione mista, composto da quattro piani fuori terra più un livello interrato. All'interno ha sede oggi il negozio di abbigliamento Terranova, che occupa il piano interrato, terra e primo piano per una superficie commerciale di circa 1.500 metri quadri, che negli anni precedenti avevano invece ospitato la catena H&M. Il secondo e il terzo piano, con destinazione d'uso ufficio, sono attualmente sfitti e ricoprono una superficie di 180 metri quadri l'uno. «Essere stati scelti nell'ambito di un processo di gara da parte di un cliente come Hih Invest Real Estate è certamente motivo di soddisfazione - dichiara Claudio Santucci, Head of Capital Markets di Gabetti -. Padova è una città che storicamente esprime investitori immobiliari del segmento High Net Worth Individual che riteniamo possano essere attratti nell'acquisire l'immobile di via VIII Febbraio, considerate le solide garanzie contrattuali e l'interessante rendimento dell'operazione». Operazione che verrà coordinata dalla direzione di Milano con il supporto della sede territoriale di Padova.