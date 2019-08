Slot machines fuori orario, il locale cinese ci riprova: spenti gli apparecchi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CADONEGHE - Per la: e il Comune. Terzo giro di controlli per la verifica del rispetto della nuova ordinanza firmata dal sindaco Marco Schiesaro che riduce gli orari di esercizio delle sale giochi e quelli di funzionamento delle slot machines e degli altri apparecchi con vincita in denaro a 7 ore al giorno in tutto il territorio comunale. I giochi sono infatti consentiti in due fasce orarie, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. Nei giorni scorsi è partita una terza verifica nei bar e sale slot da parte della Polizia Locale e dei Carabinieri di Cadoneghe. E per la seconda volta in due settimane, gli agenti hanno rilevato il mancato rispetto dell'ordinanza che limita gli orari di accensione degli apparecchi in un esercizio di via Garibaldi gestito da cittadini cinesi.