PADOVA - La prima parte della manifestazione aveva richiamato in piazza Eremitani a Padova seimila spettatori, a conferma della qualità degli eventi e della cifra che caratterizza il palinsesto, cioè l'interdisciplinarietà. Un unicum che si configura come uno dei momenti più significativi della programmazione culturale nel capoluogo del Santo, Teatro Verdi a parte. E anche per questa seconda fase sono previsti numeri significativi. Da sabato, riparte Castello Festival, che, essendo indisponibile a causa dei cantieri la sede "naturale" nell'ex fortezza trecentesca, si trasferisce nel giardino di Palazzo Zuckerman, davanti alla Cappella degli Scrovegni, dove si terranno, sempre con inizio alle 21,15, nove spettacoli e una serata speciale, con un'attenzione particolare per le produzioni dei giovani. Tra gli ospiti sono attesi Daniela Lucangeli, l'Orchestra di Padova e del Veneto, Luca Bastianello, l'Orchestra Radiomondo, Padova Danza, Erica Boschiero e Sergio Marchesini.

La rassegna è promossa dall'assessore Andrea Colasio del Comune patavino, con la direzione artistica di Maurizio Camardi e l'organizzazione della Scuola di Musica Gershwin, la quale, dopo aver vinto il bando, ha attivato un network di cui fanno parte tra gli altri Veneto Jazz, I Solisti Veneti, Orchestra di Padova e del Veneto, Dal Vivo Eventi, Zed Live, Padova Danza, Spaziodanza, Associazione Bartolomeo Cristofori, Tempi e Ritmi, Associazione Filosofia di Vita, Dance4Fun, MareAltoTeatro, Be Ancient Be Cool e Plastic Free Onlus. Alcuni eventi sono gratuiti, altri a pagamento.

IL PROGRAMMA

Ad aprire la serata di domani sarà Daniela Lucangeli con una prima assoluta, in quanto la docente parlerà delle funzioni trasversali della musica.

L'incontro-evento di mercoledì 30 vedrà la presenza del filosofo e compositore Massimo Donà e del musicista e polistrumentista Stefano Olivato, che si soffermeranno su un'interpretazione filosofica della musica dei Rolling Stones per far comprendere come la band di Mick Jagger sia riuscita a sviluppare in forma assolutamente originale la matrice blues che avrebbe ispirato la musica moderna. In entrambi i casi l'ingresso è gratuito, ma è gradito un contributo.

Giovedì 31 sul palco si esibirà l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Wolfram Christ che suonerà "Echi viennesi di fine estate", con un repertorio della seconda metà del '700 e prima dell'800; il Concerto per clarinetto K 622 è una delle ultime opere strumentali di Wolfgang Amadeus Mozart e fra le più note. Solista sarà Luca Lucchetta, primo clarinetto OPV, da tempo considerato uno dei migliori a livello italiano (biglietto a 10 euro).

Settembre inizierà con uno spettacolo di danza, prima regionale e unica data in Veneto, con un mix di diversi stili per raccontare l'orrore della guerra. Lo spettacolo "Andiamo (!)" della compagnia De Anima è in calendario venerdì 1. in collaborazione con Dance4Fun Hip Hop School. (Ticket a 20 euro).

Un incontro tra parole e musica è in programma il giorno successivo di cui saranno protagonisti la musicologa Angela Forin e il compositore e polistrumentista Gian Luca Zoccatelli i quali renderanno omaggio a Ennio Morricone, uno dei massimi autori di musica da film. (Ingresso gratis).

VOLONTARIATO

Un evento speciale, e sempre gratuito, è fissato in occasione della giornata dedicata al Volontariato come patrimonio dell'umanità, protagonista, domenica 3, di un progetto artistico che segna una traccia di continuità nel movimento delle orchestre multietniche: un ensemble, ribattezzato Orchestra Radiomondo, composto da 8 artisti di 4 diverse nazionalità, sarà diretto dal sassofonista padovano Camardi, da sempre attento alle contaminazioni artistiche.

Danza e teatro si incontrano martedì 5 sotto la luce di due grandi stelle che hanno caratterizzato il 300, cioè Dante e Giotto. Pure questa sarà una prima assoluta in collaborazione con Padova Danza e vedrà in scena l'attore Luca Bastianello e i danzatori di Padova Danza Project (biglietto a 10 euro).

Inoltre, torna anche quest'anno la collaborazione con il Festival Internazionale Pianistico Bartolomeo Cristofori che, mercoledì 6 porterà a Padova due dei migliori pianisti jazz del panorama nazionale: Alessandro Lanzoni ed Enrico Zanisi che si esibiranno in "Canti di pioggia e di luna. Un viaggio tra jazz e folksongs giapponesi". Per questo concerto-anteprima, che eccezionalmente comincerà alle 20,45, il ticket costa 15 euro.

Di nuovo ballo e musica insieme il 7 con la co-produzione Spaziodanza Padova & Gershwin Spettacoli per un'ulteriore prima: "Gèminis: suoni, danze e visioni" è una creazione sulla memoria, sulle tracce che lasciamo volontariamente o involontariamente al nostro passaggio, sulle radici che intrecciano passato, presente e futuro (ingresso a 10 euro).

Infine la chiusura della scaletta, sabato 9 settembre, sarà affidata a Mare Alto Teatro con la prima del reading "Il barone rampante: un'avventura ecologica"; un racconto tra avventura e natura insieme a Silvio Barbiero, Erica Boschiero e Sergio Marchesini (10 euro il biglietto).

Informazioni e prenotazioni sull'intero programma (le prevendite sono aperte) su www.castellofestoival.it.